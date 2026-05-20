München (dpa/lby) - Es ist keinesfalls zu überhören: an diesem Mittag spielt in der Himmelfahrtskirche im Münchner Stadtteil Sendling nicht der hauseigene Organist die Orgel. Es ist Musik-Liebhaber Willi (Wilhelm) Fischer - und aus den Orgelpfeifen dringen keine klassischen Kirchenlieder, sondern Cover bekannter Pop- und Rapsongs. Vom Rap-Trio K.I.Z., über die Hip-Hop-Gruppe The Black Eyed Peas bis hin zu Zara Larsson. Auf TikTok ist die schwedische Pop-Sängerin wohl die prominenteste Followerin von Willi Fischer.