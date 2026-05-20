Als Kind lernte er das Klavierspielen. In einer Einführungsstunde habe er die Orgel einfach mal ausprobiert und die Lieder gespielt, die er auf dem Klavier schon konnte. "Dann habe ich gemerkt - das hört sich eigentlich alles geil an." Die Orgel hätte diesen voluminösen Klang, den man mit anderen Instrumenten nicht erreichen könne.