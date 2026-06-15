Inglewood - Der Hype um Mitspieler und Social-Media-Star Tim Payne kann der neuseeländischen Nationalmannschaft aus Sicht von Kapitän Chris Wood nur guttun. "Ich denke, es ist großartig", sagte der 34-Jährige vor dem WM-Auftakt seines Teams in Inglewood bei Los Angeles gegen den Iran (Dienstag 3.00 Uhr/ZDF/MagentaTV). "Ich denke, es wird andere Nationen dazu bringen, sich auf unser Team zu freuen." Wegen Payne könne Neuseeland für Fans anderer Nationen zum Zweit-Team werden. "Das ist nur gut für uns."