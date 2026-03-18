Sexy Clips könnten auch eine Möglichkeit der Selbstermächtigung sein – gerade für Menschen, die nicht dem gängigen Schönheitsidealen entsprechen, sagt Menzel. "Empowerment und Normdruck existieren einfach gleichzeitig."

Der Druck, einem bestimmten Ideal zu entsprechen, werde durch "Thirst Traps" verstärkt, sagt Menzel. Bei Frauen gehe es dabei häufig um Schlankheit, bei Männern um Fitness. Gerade dieses Gefühl, sich ständig mit anderen vergleichen zu müssen, hält die Soziologin für problematisch. "Gleichzeitig findet auch eine Objektifizierung und Sexualisierung von Körpern statt, die natürlich auch noch mal gerade bei Frauen sehr kritisch zu sehen ist."

"Thirst Traps" geraten auch an die Falschen

Das Problem: Auch Kinder und Jugendliche können auf TikTok, Instagram und Co. auf "Thirst Traps" stoßen – und so mit Inhalten konfrontiert werden, die nicht für sie geeignet sind. Social-Media-Anbieter sollten daher sicherstellen, dass die Altersbeschränkungen ihrer Plattformen auch eingehalten werden, findet Medienpädagoge Kammerl. Er sieht Eltern in der Pflicht, darauf zu schauen, welche Inhalte ihre Kinder konsumieren. "Thirst Traps" seien in der Regel jedoch nicht so gravierend, dass diese aufgrund von Jugendgefährdung von den Plattformen geblockt werden müssten, so Kammerl.