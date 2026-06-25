Thüringen setzt in der Diskussion um Social-Media-Altersgrenzen vor allem auf die Verantwortung der Eltern: „Zuallererst tragen Eltern die Verantwortung dafür, was ihre Kinder im Netz erleben“, sagte Bildungsminister Christian Tischner (CDU) unserer Redaktion: „Diese Verantwortung können sie nicht an die Schule abgeben.“ Bei einem Bildungsforum in Suhl hatte Tischner erklärt, dass die Schule nicht für jede gesellschaftliche Entwicklung zum „Reparaturbetrieb“ gemacht werden könne. Hier hatten Lehrer von aktuellen Trends wie realen Gewalt-Videos berichtet, die auf den Schulhöfen oder nach der Schule kursierten, auch wenn Handys im Unterricht verboten seien.