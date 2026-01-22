Etwa jedes fünfte Kind unter 14 Jahren, das in sozialen Netzwerken unterwegs ist, sei dort bereits nach Nacktbildern gefragt worden – mit dieser Angabe hat Thüringens Regierungschef Mario Voigt seine Forderung nach einem härteren Vorgehen gegen Hass und psychische Gewalt im Internet bekräftigt. Die Aussagen einer Studie hätten ihn schockiert, so der zweifache Vater In der MDR-Sendung „Fakt ist!“ begründete er den Vorstoß nach einer Altersgrenze von 16 Jahren für diese Netzwerke – einen entsprechenden Antrag hatte Thüringen im vergangen Jahr im Bundesrat unternommen.