Erfurt (dpa/th) - Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt hat vor den Gefahren für Kinder in sozialen Medien gewarnt und seine Forderung nach einem Verbot für Jüngere unter 16 bekräftigt. "Es geht um ein Schutzversprechen gegenüber unseren Kindern und Jugendlichen", sagte der CDU-Politiker und zweifache Familienvater in der MDR-Sendung "Fakt ist!". Er regte eine "digitale Polizeistation" in Thüringen an, an die sich beispielsweise junge Mädchen wenden könnten, wenn sie im digitalen Raum nach Nacktbildern gefragt wurden. "Dass wir eben da auch Sicherheitsbehörden, gleichzeitig auch Ärzte, Psychologen haben, die auch diese Betreuung machen", sagte er. Das sei ein Ziel, das die Landesregierung angehe.