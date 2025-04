Social Media Ist Filmtok das neue Booktok?

Wie verbreitet ist Filmtok?

Für #Filmtok zählt Tiktok laut eigenen Angaben rund eine Million Beiträge weltweit zwischen März 2023 und März 2025 - in Deutschland wurden in diesem Zeitraum davon etwa 32.000 gepostet. Zum Vergleich: In dieser Zeitspanne wurden weltweit 44 Millionen Beiträge unter #Booktok veröffentlicht, davon zwei Millionen hierzulande.