Hat "Maxxing" schon Einzug in die Jugendsprache gefunden?

Junge virale Internet-Memes sind oft automatisch Teil der Jugendsprache, zum Beispiel der Trend "six seven" (auch "67") aus dem vergangenen Jahr. Der Pons Langenscheidt-Verlag, der das Jugendwort des Jahres kürt, hat das "Maxxing" auf dem Radar. "Dieser Trend existiert und ist in den sozialen Medien deutlich wahrnehmbar. Er findet natürlich auch Einzug in den täglichen Sprachgebrauch der Jugendlichen offline", teilt der Verlag auf Anfrage mit.

Allerdings: Bei den Einreichungen zum Jugendwort 2026 habe der Begriff in den verschiedenen Varianten keine Rolle gespielt. "Wahrscheinlich genau deshalb, weil es ihn in so vielen Ausprägungen gibt und die Varianz damit einfach zu groß ist". Es sei ein spielerisches Sprachmuster aus der Social-Media-Welt, das in den Alltag übertragen werde, erklärt der Verlag.

"Grundsätzlich ist es natürlich in Ordnung, ein Ziel zu haben und dies konsequent zu verfolgen". Einige "Maxxer" gingen allerdings sehr radikal vor - etwa bei manchen Formen des "Looksmaxxing" -, was auf Kosten der Gesundheit gehen könne. "Hieran erkennt man, wie sehr es in den sozialen Medien auch darum geht, sich stets mit anderen zu vergleichen".

Bei der Kommunikation erfülle der Trend gleich mehrere Funktionen gleichzeitig: "Wer den Begriff versteht und nutzt, zeigt seine digitale Sprachkompetenz. Gleichzeitig zeigt er Humor, indem er aus banalen Dingen des Alltags ein Projekt macht - und sich letztlich selbst nicht ganz so ernst nimmt."