Social Media Darum geht diese Luxushotel-Chefin auf Tiktok viral

Mit Vicky Leandros gegen Kritik

Als sie einen Post zum Umgang mit der AfD und ihren Wählern veröffentlicht habe, habe ein Nutzer geschrieben: "AfD-Bashing und Regenbogen-Ideologie läuft bei Ihnen. Ihr Hotel buche ich nicht mehr". Auf den Post reagierte von Kretschmann, deren Lebensgefährtin in Berlin wohnt, wiederum mit einem Playback-Video zu Vicky Leandros' "Ich liebe das Leben" - und einem Lächeln. Darunter schrieb sie in einem Kommentar: "Wir machen auch kein AFD-Bashing, sondern treten nur für unsere freiheitlich demokratische Ordnung ein."

Von Kretschmann führt das Fünf-Sterne-Superior-Hotel seit 2013 in vierter Generation und spricht von einer "Herkulesaufgabe". Das Haus im Zentrum Heidelbergs habe einen jährlichen Umsatz von rund zwölf Millionen Euro und rund 35.000 Übernachtungen. Das Durchschnittsalter der Gäste liege bei 40 bis 45 Jahren. Die Doppelzimmer fangen bei 298 Euro die Nacht an, die Executive Suiten bei 680 Euro die Nacht.

Der Social-Media-Erfolg bringt dem Hotel mittlerweile nicht nur zehn bis zwölf Prozent ihrer Gäste, wie von Kretschmann sagt. Allein auf das Schlagervideo "Guten Morgen, guten Tag" hin habe das Haus mehr als 70 Bewerbungen erhalten. Darunter auch zwei Elektriker, die sie lange gesucht hätten. "Einer arbeitet jetzt diese Woche Probe."