Social Media "Bin ich jetzt tuff?" - Tiktoker will Ostdeutschland pushen

Mit anderen Ansätzen gibt es auch weitere Menschen in den sozialen Medien, die Aufmerksamkeit für den Osten schaffen wollen. So setzt sich etwa die Sächsin Tina Goldschmidt (@schnappatmig) mit ihrem Dialekt und sächsischem Humor auseinander. Olivia Schneider (@tumvlt) nennt sich die "Ostfluencerin" und gibt Einblicke in ihr Leben in Ostdeutschland, sie schätzt es wert und setzt sich mit struktureller Ungleichheit auseinander.

Am Anfang dachten viele, dass sich Busik über Ostdeutschland lustig machen will. "Dann haben sie gemerkt, dass ich es ernst meine. Ich habe mich auch in Vlogs und Live-Videos intensiver mit manchen Orten auseinandergesetzt." Auch in seiner Musik unter dem Künstlernamen "Fydoz" ist der Osten eine Konstante. Seine Follower fragen in den Kommentaren unter seinen Videos, wann er in ihre Stadt komme. "Sie mögen es, dass ich nicht so politisch auftrete", sagt der 23-Jährige. Er trete nicht für eine bestimmte Partei auf.

Goldene Winkekatze als Markenzeichen

Beim Dreh in Greiz freut sich ein Junge, dass er die goldene Winkekatze halten darf, die in jedem von Busiks Tuff-Clips auftaucht. Sie stehe symbolisch für Glück und Reichtum, "für mich aber eben auch für den Osten – für den Schatz, den viele nicht mehr sehen wollen", sagt Busik, dessen Schwester Anfang des Jahres zur "Miss Germany" gewählt wurde.

Um möglichst viel Aufmerksamkeit zu bekommen, hält er die Videos bewusst einfach, immer am Bahnhof, immer in Pufferjacke, immer mit Winkekatze. "Ein bisschen Hass bekomme ich trotzdem immer mal wieder ab, aber das gehört dazu", sagt er. Selbst bei diesen Worten verliert er das Lächeln in seinem Gesicht nicht, seine Grundhaltung ist optimistisch. Seine Nervosität atmet er weg, erzählt er – wie früher vor seinen Kämpfen, in der Judo-Bundesliga.

Sein Ziel: Zugehörigkeit schaffen

"Viele junge Menschen wollen sich irgendwo zugehörig fühlen", sagt der Erzieher. Davon profitierten auch rechte Gruppen. Ihm sei es wichtig, zuverlässig zu sein. Deswegen halte er sein Wort, gehe auf die Wünsche in den Kommentaren ein und fahre in alle Städte. So möchte er eine Community, also Gemeinschaft, schaffen. Der Tiktoker steht nach eigenen Worten für Höflichkeit, Coolness und Menschlichkeit.

Busik gibt am Bahnhof in Greiz noch ein paar Autogramme auf Taschenrechnern, Schuhen und Handyhüllen. Ein Mädchen sagt, es finde cool, was er macht. Die Kinder und Jugendlichen stehen am Gleis und winken, als der 23-Jährige wieder in den Zug steigt, um in die nächste Stadt zu fahren.