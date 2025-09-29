Schlau, schlau, unsere Brombeer-Regierung in Erfurt! Beziehungsweise clever. Mit ihrem Antrag „Social-Media-Schutzräume für Kinder und Jugendliche“ ergreift sie im Bundesrat die Initiative und setzt sich gewissermaßen an die Spitze der Bewegung derer, die den Eindruck gewinnen, dass der Gesetzgeber langsam eingreifen müsste. Zu Recht. Die negativen Folgen exzessiven Handy- und Social-Media-Genusses geraten immer mehr in den Fokus der Sozialwissenschaften, die ausdrücklich davor warnen. Die Landesregierung verweist in ihrem Antrag auf die Leopoldina. Es sind aber auch andere wissenschaftliche Einrichtungen. Maßnahmen und Hilfen zur Stärkung der Medienkompetenz sind deshalb wohl das Mindeste, was man angehen müsste. Übrigens nicht nur für Jugendliche, sondern auch für Eltern und Babyboomer.