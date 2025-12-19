Erfurt (dpa/th) - Im ersten Jahr der Brombeer-Landesregierung hat die Thüringer Staatskanzlei deutlich mehr Ressourcen für die Online-Kommunikation und Kommunikation über soziale Netzwerke bereitgestellt als im letzten Jahr der rot-rot-grünen Landesregierung. So seien 2025 etwa 111.000 Euro ausgegeben worden, um Foto- und Videografen zu beauftragen, deren Bilder und Videos für die Arbeit der Regierungszentrale etwa bei Instagram genutzt wurden, erklärte eine Sprecherin der Landesregierung auf Anfrage. 2024 lagen die vergleichbaren Ausgaben bei rund 81.000 Euro.