Social-Media-Aufruf: Anzeige nach XXL-Schneeballschlacht - Debatte um Wintergaudi

Coole Idee - uncoole Folgen?

Nach einem Aufruf in den sozialen Medien hatten sich am Freitag nach Augenzeugenberichten an die 300 Menschen vor der Alten Pinakothek an der Schneeballschlacht beteiligt. Der Initiator hatte unter anderem auf Instagram nach den heftigen Schneefällen der vergangenen Woche zu "Deutschlands größter Schneeballschlacht" aufgerufen. "Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der diese Idee cool findet", sagte er in seinem Aufruf auf Instagram. Allerdings hatte er die Veranstaltung nicht beim KVR angemeldet.