Social-Media-Aufruf: Anzeige nach XXL-Schneeballschlacht - Debatte um Wintergaudi

München - Der Schnee ist weg - doch die Frage, ob eine großangelegte Schneeballschlacht eine Ordnungswidrigkeit sein kann, beschäftigt die Gemüter in München weiter. Die Polizei hat den Initiator, der in der vergangenen Woche zur entsprechenden Wintergaudi mit mehreren Hundert Menschen an der Alten Pinakothek aufgerufen hatte, nun angezeigt. Es bestehe der Verdacht einer nicht angemeldeten Veranstaltung, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Die weitere Bearbeitung der Ordnungswidrigkeitenanzeige liege nun beim Kreisverwaltungsreferat (KVR).