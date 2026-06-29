﻿Die letzte Sonnenglut des vergangenen Freitags heizte den Organisatoren, Helfern, Gästen und vor allem den jungen Familien der Beschäftigten aus den kleinen, innovativen Firmen überm TU-Campus so richtig ein. Aber Tradition verpflichtet halt: „Ganz klein hat unser Straßenfest der Anliegerfirmen aus der Werner-von-Siemens-Straße vor 20 Jahren mal angefangen. Zunächst war es eher eine Sommerpausen-Grillparty von 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und deren Familien.“