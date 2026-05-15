Mädchenanteil bundesweit bei rund 33 Prozent

Ein weiterer Punkt für den enormen Zuwachs in den vergangenen Jahren ist laut Forscherin Riekmann die zunehmende Öffnung für Mädchen. "Davor sozusagen war das ja fast eine reine Männerangelegenheit." Jetzt machten die Jugendfeuerwehren auch bei Werbeaktionen deutlich, dass ihr Angebot sich nicht nur an Jungs richte. Der Mädchenanteil liegt mittlerweile bundesweit bei rund 33 Prozent. Bundesjugendleiter Patzelt sagt zudem, dass gerade die Gruppen, in denen bereits mindestens ein Viertel Mädchen sind, für Mädchen attraktiv sind - und weitere Interessentinnen anziehen würden.

Ilias Jakypbek überlegt schon, sich später in der Freiwilligen Feuerwehr zu engagieren. Er rät anderen Kindern und Jugendlichen mit Blick auf die Jugendfeuerwehr: "Es lohnt sich, nur hinzugehen - einfach mal ausprobieren."