Die Feuerwehrleute des Ortsteils Bermbach haben sich in einer Stellungnahme zu Wort gemeldet, um Gerüchten über den geplanten Neubau des Feuerwehrgerätehauses entgegenzutreten. „Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um Missverständnisse in Bezug auf den geplanten Neubau aufzulösen“ schreibt Feuerwehrmann Andy Haberecht im Namen der Feuerwehr in einem offenen Brief. Die derzeitigen Gebäude seien nicht nur baulich veraltet und entsprächen nicht mehr den geltenden Anforderungen an den Brandschutz und die Einsatzbereitschaft.