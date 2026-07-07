Ui, ui, ui – was ist denn da los? In Meiningen wuchert die Vegetation aus allen Ecken, beschlagnahmt ganze Bürgersteige und wächst immer höher. Ist das Gras einmal gemäht, bleibt es liegen, Haufen sammeln sich, darin allerlei Müll. Ist das noch ein Haufen Schnittgut oder doch schon eine kleine Müllhalde? Gefährlich wird es außerdem auf den Straßen. Kraterartige Gruben durchziehen die Fahrbahn und stellen ein Verkehrsrisiko für Rad- und Autofahrer dar. Doch warum unternimmt der Stadtservice nichts dagegen?