Die frohe Kunde kam Ende Januar, dass der Bad Salzunger Tobias Schafferhans auch in diesem Jahr bei Welttitelkämpfen in den französischen Alpen in Châtel im Département Haute-Savoie starten kann. Bereits bei der WM-Premiere vor einem Jahr fanden die Welttitelkämpfe auf der Piste im Skigebiet Portes du Soleil, das sich grenzüberschreitend bis in das Schweizer Kanton Wallis erstreckt, statt. Der Bund Deutscher Radfahrer berief den 33-Jährigen als besten deutschen Fahrer.