Ansbach/Alcúdia - Ein Mann aus Bayern hat beim Tauchen in einer Bucht bei Alcúdia auf Mallorca ein Handy gefunden. Weder im Hotel noch bei der spanischen Polizei konnte er das Gerät abgeben – also nahm der 44-Jährige es mit nach Deutschland und übergab es der Polizei in Ansbach, wie die Beamten mitteilten. Dort gelang es einem Polizisten, den Eigentümer des Smartphones zu ermitteln: Der Mann lebt in London. Eine Beamtin aus Ansbach wird das Handy demnächst bei einer privaten Reise dorthin persönlich zurückbringen, wie es hieß.