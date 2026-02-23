Natürlich sind die Suhler Sternfreunde fasziniert von allem, was sich über unseren Köpfen tut. Sonst hätten sie sich wohl für einen anderen Vereinsnamen entschieden. Doch seit sie zwei smarte Teleskope besitzen, sehen auch die Sternfreunde die Himmelskörper in ganz neuem Licht. Warum, das haben sie den kleinen und großen Sternen-Fans jüngst beim Astronomietag in der Zella-Mehliser Stadt- und Kreisbibliothek erklärt.