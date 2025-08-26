Sie ist schon in aller Munde, die Nacht der Nächte, verheißungsvoll und Vorfreude weckend. Kaum jemand, der sie verpassen möchte. Das Treffen, zu dem die Initiative Stadtmarketing alle Mitmacher eingeladen hatte, zeigte es. „Es ist eine große Bereitschaft da, diese Nacht mitzugestalten“, sagt Vorstandsmitglied Ina Spanaus von der Initiative Stadtmarketing. „Es gibt so viele Ideen der Geschäftsleute und Gewerbetreibenden. Es ist ein gutes Miteinander. Zudem gibt die Slusia-Night den Auftakt zur Heimat-Shoppen-Woche.“ Eine kleine Broschüre, in der sich die teilnehmenden Geschäfte mit ihren Angeboten vorstellen, liegt in den Läden zum Mitnehmen bereit, zugleich ein Tipp für alle, die am 5. September die Slusia-Rallye mitmachen, Sticker sammeln, kleine Preise gewinnen und die Chance auf den Gewinn eines der drei Hauptpreise nicht verpassen wollen. Den Fahrplan für die spannende Tour durch die Altstadt zu den elf Rallye-Stationen gibt’s in dem kleinen Heftchen.