«Slowhand» hat Geburtstag Streitbare Gitarrenlegende: Eric Clapton wird 80

Seine nächsten beiden Bands bestanden jeweils nur ein Jahr, sicherten sich aber ihren Platz in der Musikgeschichte. Mit Blind Faith ("Can't Find My Way Home") gab Clapton im Londoner Hyde Park ein Konzert vor 100.000 Menschen. Für Derek and the Dominos schrieb er 1970 "Layla". Inspiriert wurde er dazu von seiner unglücklichen Liebe zu Topmodel und Fotografin Pattie Boyd. Sie war mit Claptons Freund verheiratet, dem Ex-Beatle George Harrison.