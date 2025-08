Nun ist es offiziell: Das Landratsamt Schmalkalden-Meiningen sagt Nein zur geplanten Hängebrücke in Oberhof. „Aktuell stehen dem Vorhaben erhebliche öffentliche Belange entgegen – insbesondere aus Sicht des Natur-, Wasser- und Forstrechts. Daher konnte die Frage in der Bauvoranfrage derzeit nicht positiv beschieden werden, was aber auch bei vergleichbaren Projekten nicht unüblich ist“, informiert der Sprecher der Behörde, Christopher Eichler.