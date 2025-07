Es kann sich eigentlich nur noch um Tage handeln. Ende des Monats will der Landkreis Schmalkalden-Meiningen die Entscheidung verkünden, ob er der Hängebrücke, die zwischen dem Oberhofer Wadeberg und den Sportstätten auf der gegenüberliegenden Talseite entstehen soll, positiv gegenübersteht. „Der Vorbescheid zur Bauvoranfrage befindet sich derzeit in der finalen Bearbeitung durch das Landratsamt Schmalkalden-Meiningen“, informiert deren Sprecher Christopher Eichler auf Nachfrage. Die Mitarbeiter der Skywalk Willingen GmbH, die die Anfrage vor Monaten gestellt haben, rechen mit einem klaren Ja. „Zumindest haben wir positive Signal in diese Richtung erhalten beziehungsweise nicht gehört, dass etwas dagegen spricht“, sagt Geschäftsführer Arndt Brüne.