Das gab es bei einem Weltcup am Grenzadler noch nie: Die beiden internationalen Wingsuit-Pioniere Marco Fürst und Marco Waltenspiel springen in einer spektakulären Skydive-Aktion aus luftiger Höhe über dem Thüringer Wald ab und landen fast millimetergenau in der Arena am Grenzadler. Mit ihrem Sprung bieten die Organisatoren der Axa-Winterwochen dem Oberhofer Publikum neben den drei Weltcups des Wochenendes zusätzliche Unterhaltung.