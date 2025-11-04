Mario Stobbe, Gewerbetreibender aus Barchfeld, sorgt gerade mit einer bizarren Facebook-Geschichte für Aufsehen: Angeblich habe er in einer Knackwurst einen USB-Stick mit „fragwürdigen Inhalten“ gefunden und diesen an die Polizei übergeben, behauptet der Betreiber eines Geschäfts. Selbst die Beamten der Kriminalpolizei Suhl seien sprachlos gewesen. Wer mehr erfahren wollte, wird zu einem Link geführt, angeblich in Absprache mit der Polizei. Und was ploppt auf? Verkaufsangebote von Feuerwerkskörpern.