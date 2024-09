Dieser Einsatz von Polizeibeamten hat doch recht skurrile Züge: Zur Mittagszeit am Freitag, 6. September, bat eine 75-jährige Frau die Ordnungshüter von der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen um eine spezielle Hilfe. Was war passiert? Zusammen mit ihrem 81-jährigen gehbehinderten Ehemann war sie in der Meininger Innenstadt unterwegs. Um ihre verschiedenen Einkäufe möglichst zügig erledigen zu können, ließ sie ihren nüchternen Ehemann mit dessen Einverständnis in einem Café in der Innenstadt zurück. Als die Frau nach etwa einer Stunde zu ihrem Mann zurückkehrte, war dieser plötzlich stark alkoholisiert. Er hatte sich, wie sich herausstellte, die Shoppingtour mit seiner Gattin in der Kreisstadt in ihrer Abwesenheit einfach etwas schön getrunken. Offensichtlich sogar etwas zu schön, da sich der genossene Alkohol nicht nur auf seinen Geist, sondern auch auf seine Motorik niederschlug. Seine Frau sah sich jedenfalls nicht mehr in der Lage ihm zu helfen, sprich ihn fortzubewegen, und bat deshalb die Polizei um Hilfe.