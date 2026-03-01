Die Mini-Ski angeschnallt, in Fahrtrichtung gebracht – und ab geht es die Piste hinab. Na gut: Es war ein kleiner Abhang, der aber genügte den 40 Erstklässlern der Grundschule Floh. Etliche von ihnen standen erstmals auf Skiern, und das bedeutete: Vorsicht! Helfer waren beim Skitag der Grundschule ausreichend vor Ort. Fünf der insgesamt 13 Ehrenamtlichen hatten sogar Urlaub eingereicht – ein Beweis dafür, wie wichtig den Verantwortlichen dieser Tag ist.