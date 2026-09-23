Luisa Görlich fliegt wieder. Im Wettkampf. Beim Sommer-Grand-Prix in Rumänien kehrte die 27-jährige Thüringerin am vergangenen Wochenende auf die Schanze zurück. Das Ergebnis war dabei Nebensache. „Ich war ultra-nervös, ja zu nervös“, blickt sie auf das Comeback mit zwei Wettbewerben zurück. Nachdem sie am Samstag das Finale noch verpasste, reichte es am Sonntag immerhin zu Rang 21. „Mit dem Sonntag bin ich absolut zufrieden. Da habe ich ein paar Punkte gemacht, und mein Quali-Sprung war auch richtig gut“, ergänzt die Team-Weltmeisterin von 2023. Nun freue sie sich auf die weiteren Wettkämpfe auf Matten, die bis zum Weltcupstart Ende November noch anstehen.