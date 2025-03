Die Lauschaer Skispringerin Luisa Görlich hat eine erste Operation an ihrem verletzten Knie erfolgreich überstanden. Bei der Landung im Rahmen des Einzelwettkampfs der Weltmeisterschaft auf der Normalschanze in Trondheim hatte sich die 26-Jährige vor knapp zwei Wochen einen erneuten Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie (Reruptur) zugezogen. Nun führte Chirurg Andreas Kugler den Eingriff in München durch.