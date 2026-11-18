An die Spitze zu kommen ist sehr schwer – oben zu bleiben noch viel mehr. Nun gut: Dieser Spruch trifft nicht ganz auf Felix Hoffmann zu. Und dennoch: Nach langer Anlaufzeit und vielen Rückschlägen etablierte sich der Skispringer vom SWV Goldlauter-Heidersbach im vergangenen Winter völlig überraschend in der erweiterten Weltspitze, pflückte viele Sterne vom Springer-Himmel. Rang neun im Gesamtweltcup, Platz sechs bei der Vierschanzentournee, drei Podestplätze im Weltcup sowie die erste Teilnahme an Olympischen Spielen untermauern den Höhenflug des Thüringers eindrucksvoll.
Skispringer Felix Hoffmann Zwischen Himmel und Ungeduld
Thomas Sprafke 18.11.2026 - 14:40 Uhr