An die Spitze zu kommen ist sehr schwer – oben zu bleiben noch viel mehr. Nun gut: Dieser Spruch trifft nicht ganz auf Felix Hoffmann zu. Und dennoch: Nach langer Anlaufzeit und vielen Rückschlägen etablierte sich der Skispringer vom SWV Goldlauter-Heidersbach im vergangenen Winter völlig überraschend in der erweiterten Weltspitze, pflückte viele Sterne vom Springer-Himmel. Rang neun im Gesamtweltcup, Platz sechs bei der Vierschanzentournee, drei Podestplätze im Weltcup sowie die erste Teilnahme an Olympischen Spielen untermauern den Höhenflug des Thüringers eindrucksvoll.