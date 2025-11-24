Ganz ehrlich: Skispringen interessierte in Thüringen trotz der großen Tradition in jüngerer Vergangenheit weitgehend nur noch am Rande, mit Ausnahme der Tournee und der Saisonhöhepunkte. Auffallend dabei: Die oft starken Ergebnisse der deutschen Asse bei Weltmeisterschaften sowie die unglaubliche Konstanz des Österreichers Stefan Kraft. Doch seit dem Wochenende ist hierzulande die Aufmerksamkeit für die winterliche Kernsportart dank eines Athleten aus Suhl, der für Goldlauter-Heidersbach startet und in Bayern lebt und trainiert, plötzlich sprunghaft gestiegen.