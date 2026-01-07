Trotz der besten Vierschanzentournee seines Lebens fuhr der neue deutsche Skisprung-Hoffnungsträger Felix Hoffmann mit gemischten Gefühlen in Richtung Heimat. Nach zwölf stressigen Tagen im Rampenlicht war die Freude des Thüringers auf Frau Sophia und seine 13 Monate alten Tochter riesengroß. Dennoch hatte der 28-Jährige auch Sorgen im Gepäck – gleich am Mittwoch stand eine MRT-Untersuchung seines linken Knies auf dem Plan.