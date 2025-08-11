Skispringer Felix Hoffmann vom SWV Goldlauter hat bei der ersten Station der Sommer-Grand-Prix-Serie im französischen Courchevel beachtliche Platzierungen holen können. Beim Sieg des Österreichers Niklas Bachlinger sprang Hoffmann am Sonntagabend auf Rang elf, nachdem er tags zuvor Achter geworden war. Teamkollege Philipp Raimund (Oberstdorf) schaffte mit 130,5 Metern sogar die Tagesbestweite, er landete wie am Vortag auf Platz zwei, womit er die vorübergehende Führung der Gesamtwertung übernahm. Mit Luca Roth (Messstetten) als Drittplatziertem schaffte es noch ein weiterer Deutscher auf das Podium.