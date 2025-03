Beliebte Zielscheibe für Kritik

Doch auch Enttäuschungen und Rückschläge machten dem Bayern zu schaffen. Ein schwerer Sturz in Oberstdorf 2012 hätte seine Karriere beinahe ein gutes Jahrzehnt früher beendet. Bei Olympia in Pyeongchang 2018 war Eisenbichler Ersatzmann im Teamspringen und musste zusehen, wie seine Kollegen die Medaillen mit nach Hause nahmen. 2022 holte er in Peking dann immerhin noch die ersehnte Olympia-Medaille, es gab Bronze mit dem Team. "Ich wollte unbedingt diese Scheiß-Medaille. Das vor vier Jahren hat an mir genagt", rief er in die TV-Kamera. Im Karriereherbst wollte dann nichts mehr gelingen. Eisenbichler war nicht nur sportlich erfolglos, sondern auch eine beliebte Zielscheibe öffentlicher Kritik.