Felix Hoffmann musste in der Qualifikation für das Tourneespringen in Bischofshofen einen kleinen Dämpfer hinnehmen. Mit 128,5 Metern kam der Suhler nicht über Rang elf hinaus, während Teamkollege Philipp Raimund als bester Deutscher mit 135,0 Metern Sechster wurde. In der Gesamtwertung der Vierschanzentournee bleibt Hoffmann dennoch aussichtsreich positioniert: Vor dem Finale liegt er auf Platz fünf.
Skispringen Trotz Knieproblemen: Hoffmann hält Kurs aufs Tournee-Podium
Redaktion 06.01.2026 - 11:33 Uhr