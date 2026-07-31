Auch wenn die derzeitigen Temperaturen etwas anderes vermuten lassen, ist Skispringen im Sommer sehr wohl ein Thema. An diesem Wochenende beginnt der traditionelle Sommer-Grand Prix, gesprungen wir von der Großschanze im polnischen Wisla. Der Deutsche Skiverband hat insgesamt neun Athletinnen und Athleten für die Einzel-Wettkämpfe nominiert. Darunter sind auch zwei Thüringerinnen: Anna Fay Scharfenberg vom SC Motor-Zella Mehlis und Juliane Seyfarth, die für den WSC Ruhla startet.