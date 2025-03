Markus Eisenbichler verfolgte den letzten Wettkampf des Winters mit Sonnenbrille und Bierdose in der Hand. Der sechsmalige Weltmeister beendete am Samstag mit Platz zwei im Teamfliegen seine lange und erfolgreiche Karriere. "Man ist einfach eine große Familie. Ich werde es vermissen - wahnsinnig vermissen", sagte der 33-Jährige in der ARD. "Jetzt mache ich erstmal Urlaub."