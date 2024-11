Skispringen Skispringer Paschke feiert zweiten Saisonsieg

"Ich bin zufrieden. Das Ergebnis heute war sehr gut, Pius wieder ausgezeichnet", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher im ZDF. Es sei ein schwieriger Wettkampf gewesen. "Ich hoffe, dass er sich an das Gelbe Trikot gewöhnen kann. Es wird nicht immer so laufen, aber wir haben alles dafür gemacht, dass die Hochform so lange wie möglich anhält." Paschke hatte in der Vorwoche beim Weltcup-Auftakt in Lillehammer ein Einzelspringen sowie mit dem Mixed-Team gewonnen. Im zweiten Einzel war er Zweiter geworden.