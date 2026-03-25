Nachfolger muss richtige Mischung finden

Trotz der insgesamt sehr durchwachsenen Saison sieht Horngacher Deutschland in seiner Disziplin gut aufgestellt. "Das deutsche Team wird auch nächstes Jahr sehr stark sein. Davon bin ich überzeugt", sagt er.

Für den neuen Bundestrainer wird es darum gehen, die älteren Springer wie Andreas Wellinger (30), Geiger (33) oder Pius Paschke (35) wieder in Topform zu bringen. Zudem müssen junge Athleten nach und nach ins Team eingebaut und darauf vorbereitet werden, die Arrivierten irgendwann abzulösen. "Noch sind die jüngeren Sportler nicht in der Lage, ganz vorn mitzuspringen", sagte Horngacher.

Horngacher will seiner Sportart treu bleiben

Wie es für ihn selbst genau weitergeht, weiß er nach eigenen Angaben noch nicht. Eins ist jedoch klar: "Ich werde definitiv im Skispringen bleiben." In welcher Rolle genau, da gebe es mehrere Möglichkeiten. Wichtig ist für ihn, häufiger zu Hause zu sein.

Weniger reisen, mehr Zeit für Unternehmungen mit seiner Frau an der frischen Luft und dazu ein erfüllender Job in der Sportart, für die er brennt. So stellt sich Horngacher seine Zukunft vor. Ein Problem wird der Mann, der im Skisprung-Zirkus auch als Rock-Fan und Gitarrist bekannt ist, aber wohl trotzdem nur bedingt lösen: "Leider habe ich zu viele Hobbys, die ich sehr gerne mache, aber zu wenig Zeit."