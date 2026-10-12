Skispringen/Nordische Kombination: Die Pechvögel melden sich zurück

Maria Gerboth hat eine lange Leidenszeit hinter sich. Die Kombiniererein vom WSV Schmiedefeld verpasste die zurückliegende Olympiasaison wegen eines Kreuzbandrisses und musste intensiv um ihr Comeback kämpfen. Nun ist sie wieder da – und der erste große Auftritt verlief positiv, denn bei den Deutschen Meisterschaften in Hinterzarten (ein Wertungssprung, fünf Kilometer auf Skirollern) wurde die 24-Jährige Dritte hinter Siegerin Nathalie Armbruster und der zweitplatzierten Jenny Nowak. „Ich bin sehr, sehr zufrieden, denn ich wusste natürlich nicht, wo ich stehe“, berichtete die Thüringerin. „Ich bin umso glücklicher, dass es vor allem auf der Schanze schon so gut funktioniert hat, denn ich springe ja erst seit ein paar Wochen wieder.“ Cindy Haasch (Ruhla) kam auf Platz vier, Finja Eichel vom WSV Brotterode belegte Rang neun.