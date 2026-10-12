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Skispringen/Nordische Kombination Die Pechvögel melden sich zurück

Bei der deutschen Meisterschaft in Hinterzarten hinterlässt die Thüringer Delegation einen positiven Eindruck. Allen voran Maria Gerboth und Luisa Görlich.

Skispringen/Nordische Kombination: Die Pechvögel melden sich zurück
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Kann wieder lachen: Maria Gerboth (links). Foto: imago/Eibner

Maria Gerboth hat eine lange Leidenszeit hinter sich. Die Kombiniererein vom WSV Schmiedefeld verpasste die zurückliegende Olympiasaison wegen eines Kreuzbandrisses und musste intensiv um ihr Comeback kämpfen. Nun ist sie wieder da – und der erste große Auftritt verlief positiv, denn bei den Deutschen Meisterschaften in Hinterzarten (ein Wertungssprung, fünf Kilometer auf Skirollern) wurde die 24-Jährige Dritte hinter Siegerin Nathalie Armbruster und der zweitplatzierten Jenny Nowak. „Ich bin sehr, sehr zufrieden, denn ich wusste natürlich nicht, wo ich stehe“, berichtete die Thüringerin. „Ich bin umso glücklicher, dass es vor allem auf der Schanze schon so gut funktioniert hat, denn ich springe ja erst seit ein paar Wochen wieder.“ Cindy Haasch (Ruhla) kam auf Platz vier, Finja Eichel vom WSV Brotterode belegte Rang neun.

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Bei den Männern (ein Sprung, zehn Kilometer) landeten die Thüringer Vertreter Hugo Ackermann (Schmiedefeld) und Richard Stenzel (SC Motor Zella-Mehlis) beim Sieg von Vinzenz Geiger auf den Rängen sieben und neun. Bei den Teamwettbewerben gab es Bronze für das Duo Gerboth/Haasch, Ackermann/Stenzel kamen als Vierte ins Ziel.

Im Skispringen legte Luisa Görlich (Lauscha) einen starken Auftritt hin und holte beim Sieg von Agnes Reisch Bronze. Anna-Fay Scharfenberg (Zella-Mehlis) sprang auf Platz sechs. Juliane Seyfarth (Ruhla) wurde Neunte und durfte sich tags darauf nach dem Teamspringen eine Medaille um den Hals hängen, da sie gemeinsam mit Görlich Bronze holte. „Ich hatte richtig gute Sprünge, es hat einfach Spaß gemacht“, freute sich Görlich, die in den letzten Jahren immer wieder von schweren Verletzungen geplagt wurde.

Bei den Männern trumpfte Olympiasieger Philipp Raimund auf. Richard Stenzel wurde Achter – direkt vor Felix Hoffmann vom SWV Goldlauter-Heidersbach. Das Thüringer Männer-Quartett mit Felix Hildebrandt, Louis Günther, Hannes Klee und Felix Hoffmann segelte auf Rang sechs.