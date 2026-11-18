Wer hoch hinaus will, fängt auf den kleinen Schanzen an. In einem Sichtungstraining für „Jugend trainiert für Olympia“ der Jahrgänge 2016/17 verschaffte man sich am Samstagvormittag einen Überblick zum Leistungsniveau von 28 Nachwuchsspringerinnen und -springern. Welche zwölf Jungadler schickt Thüringen im Februar 2027 zum Bundesfinale nach Schonach in den Schwarzwald? Der WSV Steinbach freute sich, bei diesem Termin als Gastgeber fungieren zu können, schließlich hatten Ehrenamtliche in mühevoller und schweißtreibender Arbeit in den vergangenen Jahren die Schanze am Schleifkotengrund wieder hergerichtet. „Das ist das erste Springen seit 2002“, erklärte Thoralf Neubert, während sich die jungen Himmelsstürmer immer wieder den Weg hinauf zum Absprung machten. Manch einer flirtete auf den Stufen hinauf mit einem Wechsel der Sportart. Auf den Hinweis, dass auch Fußballer im Training Treppen hinauf- und hinunterlaufen müssen, folgte die schlagfertige Antwort „Ich will Torwart werden!“. Ganz oben war all das aber wieder vergessen und es ging dem nächsten Absprung entgegen.