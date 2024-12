Fischen/Oberstdorf - Vierschanzentournee-Mitfavorit Pius Paschke hat beste Erinnerungen an den Triumph von Skispringer Sven Hannawald. "Das war ein Highlight für mich. Ich war in Innsbruck und habe Sven damals gewinnen sehen. Als Elfjähriger habe ich das noch nicht so ganz mitgeschnitten. Für mich war das mehr Skispringen im Stadion genießen", sagte Paschke bei der deutschen Auftakt-Pressekonferenz in Fischen im Allgäu. Der Bayer war damals elf Jahre alt.