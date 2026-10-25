Die deutschen Skispringer haben zum Abschluss des Sommer Grand Prix enttäuscht. Beim verregneten Heimspiel am Wochenende in Klingenthal verpassten die DSV-Asse in den Einzelwettbewerben klar die Top Ten. Agnes Reisch erreichte als Zwölfte noch das beste Resultat. Den Erfolg auf der letzten der vier Stationen des Sommers sicherte sich Ingvild Synnoeve Midtskogen aus Norwegen. Der Sieg in der Gesamtwertung ging an Ema Klinec aus Slowenien.