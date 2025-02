Die Temperaturen steigen allmählich wieder, doch die Wintersportler ziehen ihren Saisonendspurt tapfer durch. So auch die Skispringer zuletzt im bayerischen Oberstdorf. Zum DSV Deutschlandpokal am 8. und 9. Februar traten auch drei Talente aus dem Sportkreis im Nachwuchswettbewerb an und verbuchten dabei ordentliche Erfolge.