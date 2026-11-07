Am 16. August verabschiedete sich Sprungrichter und COC-Rennleiter Rüdiger Münch vom WSV Brotterode beim Sommer-Grand-Prix Nordische Kombination in Bischofshofen mit seinem letzten Einsatz als internationaler FIS-Sprungrichter von etwas, das er knapp 20 Jahre lang mit viel Leidenschaft und Herzblut betrieb. Seit Oktober 2005 hat er bei unzähligen hochkarätigen Wettkämpfen in aller Welt die Haltungsnoten vergeben. Doch nun ist Schluss damit, die vorgegebene Altersgrenze ist mit 65 Jahren erreicht. Im Interview erzählt Rüdiger Münch von seinen vielfältigen und faszinierenden Erfahrungen.