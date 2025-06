Dieser Sieg passte nur zu gut in eine ereignisreiche Woche für den Schmiedefelder Wintersportverein: Am Freitag hatte der WSV mit Enrico Matz einen Nachfolger für den fast 40 Jahre amtierenden Vereinsvorsitzenden Jörg Brömel gefunden und gewählt. Nur Stunden später sorgte Nachwuchs-Skispringer Emil Eschrich in Zella-Mehlis für den ersten Sieg der Schmiedefelder beim Hans-Renner-Pokal seit vier Jahren. 2021 gewann Florian Günther letztmals die gläserne Trophäe.