Am 28. Juni um 20 Uhr soll er fallen: der Schanzenturm der Inselbergschanze in Brotterode. Die „alte Lady“ vom Seimberg, die 1922 errichtet und später umgebaut und erweitert worden ist, wird einem Neubau weichen, so wie es der Weltskiverband Fis schon seit Jahren von den Südthüringern fordert, damit der Continental Cup (COC) – die 2. Liga des internationalen Skispringens – weiterhin am Inselberg Halt macht. Kurz vor dem Osterfest ging die Genehmigung zum Neubau bei den Verantwortlichen ein. Der wird voraussichtlich 2,1 Millionen Euro kosten. Den Großteil des Betrages übernimmt der Landkreis Schmalkalden-Meiningen.