Am vergangenen Freitag veranstaltete die TSG Ruhla ihren diesjährigen Abendsprunglauf. Über 70 junge Springerinnen und Springer aus zehn Vereinen des Thüringer Skiverbandes kämpften auf den drei Mattenschanzen um gute Weiten und Platzierungen. Die mehr als 300 Zuschauer konnten schöne Flüge der Jungadler bestaunen und bejubeln. Ein Höhepunkt der Veranstaltung war die Einweihung der neuen Keramik-Anlaufspur auf der Hans-Hess-Schanze. Ab dem Nachmittag ging es mit dem Training los, ehe die Schanzen in Ruhla dann in den Abendstunden im Scheinwerferlicht erstrahlten und den Skisprung-Talenten gute Bedingungen boten. Von den Minifliegern auf der 4- m-Schanze bis zur AK 16 auf der 37-m-Schanze kamen hierfür die Nachwuchs-Himmelsstürmer – ob aus Brotterode, Zella-Mehlis oder Biberau – für die Wettkämpfe angereist.