Skispringen in Predazzo Hoffmann reiht sich hinten ein

Thomas Eßer

Auf der Großschanze bestätigt Domen Prevc seine Rolle als Top-Favorit. Den vier deutschen Startern bleiben diesmal nur Nebenrollen.

1
Unzufrieden: Felix Hoffmann aus Suhl wird 25. auf der Großschanze. Foto: dpa/Daniel Karmann

Enttäuschung nach dem Gold-Märchen: Philipp Raimund hat die erhoffte Medaille im olympischen Skispringen von der Großschanze deutlich verpasst. Der Olympiasieger auf der Normalschanze segelte diesmal auf den neunten Platz. Damit war er der beste Deutsche. Der Suhler Felix Hoffmann, der für den SWV Goldlauter-Heidersbach startet, musste sich zum Saisonhöhepunkt mit dem 25. Platz begnügen und konnte die guten Eindrücke seiner bislang sehr positiv verlaufenen Saison nicht bestätigen. Andreas Wellinger (Ruhpolding) kam auf Rang 15, Pius Paschke (Kiefersfelden) war einen Platz besser als Hoffmann.

Gold gewann unter dem Jubel zahlreicher slowenischer Fans Top-Favorit Domen Prevc. Silber ging an den nach dem ersten Durchgang führenden Japaner Ren Nikaido. Bronze sicherte sich der Pole Kacper Tomasiak.

Raimund sprang im italienischen Predazzo 131 und 136 Meter weit. Auf eine Medaille fehlten dem Oberstdorfer am Ende umgerechnet fast acht Meter. Hoffmann kam auf 126 und 126,5 Meter, damit war er nicht konkurrenzfähig.

Das Großschanzen-Einzel hatten viele Zuschauer schon vorab als Highlight ausgemacht. Mit Schildern suchten Fans nach Tickets. Das Sprungstadion war trotz Nieselregen so voll wie nie zuvor bei diesen Winterspielen. Einige Fans, die keine Eintrittskarten hatten, versammelten sich auf einem Hügel außerhalb der Anlage und schauten von dort.

Die Zuschauer sahen einen Wettkampf mit spektakulären Flügen, dem Triumph von Prevc, aber auch schmerzhaften Niederlagen. Der Slowene Anze Lanisek wurde nur 30., der im Weltcup zweitplatzierte Japaner Ryoyu Kobayashi landete auf Rang sechs. Daniel Tschofenig aus Österreich, der im vergangenen Jahr die Vierschanzentournee gewonnen hatte, wurde wegen eines nicht zulässigen Schuhs sogar disqualifiziert.