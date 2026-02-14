Skispringen in Predazzo: Hoffmann reiht sich hinten ein

Enttäuschung nach dem Gold-Märchen: Philipp Raimund hat die erhoffte Medaille im olympischen Skispringen von der Großschanze deutlich verpasst. Der Olympiasieger auf der Normalschanze segelte diesmal auf den neunten Platz. Damit war er der beste Deutsche. Der Suhler Felix Hoffmann, der für den SWV Goldlauter-Heidersbach startet, musste sich zum Saisonhöhepunkt mit dem 25. Platz begnügen und konnte die guten Eindrücke seiner bislang sehr positiv verlaufenen Saison nicht bestätigen. Andreas Wellinger (Ruhpolding) kam auf Rang 15, Pius Paschke (Kiefersfelden) war einen Platz besser als Hoffmann.